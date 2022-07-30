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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ДНР при активной огневой поддержке российской армии установили контроль над еще четырьмя населёнными пунктами в Донбассе, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"По состоянию на 30 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Октябрьское, Ялынское, Георгиевку и Малый Керменчик", - говорится в сообщении, распространённом в субботу.

Хроника 24 февраля – 30 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Донбасс ДНР
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