В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ДНР при активной огневой поддержке российской армии установили контроль над еще четырьмя населёнными пунктами в Донбассе, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"По состоянию на 30 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 262 населенных пункта, включая Октябрьское, Ялынское, Георгиевку и Малый Керменчик", - говорится в сообщении, распространённом в субботу.