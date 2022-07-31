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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Житель Донецка получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Донецке мирный житель подорвался на запрещенной противопехотной мине "Лепесток", сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"Поступила информация о ранении - подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 "Лепесток" гражданского лица - мужчины 1980 года рождения по адресу: улица Нижнетагильская, 113", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой СЦКК ДНР.

Ранее в Донецке заявили, что ВСУ дистанционно минируют улицы ряда городов ДНР запрещенными противопехотными минами "Лепесток" используя при этом кассетные реактивные снаряды калибром 220 мм. Один такой снаряд несет в себе 312 "Лепестков".

Украина - одна из стран подписантов Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении.

ДНР Донецк Украина ВСУ
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