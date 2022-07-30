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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Протестующие в Багдаде прорвались в здание парламента в Зеленой зоне

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против назначения нового премьера Ирака, в субботу во второй раз за неделю прорвались в здание парламента на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств, сообщает Associated Press.

"Мы пришли сегодня для того, чтобы сбросить коррумпированных политиков и не дать им провести сессию парламента. Мы ответили на призыв ас-Садра", - приводит агентство слова одного из манифестантов.

Между тем, согласно сообщениям иракской прессы, которые приводит межарабский информационный ресурс Arab News, не менее семи человек получили ранения и травмы, когда сотрудники иракских спецслужб применили водометы и слезоточивый газ в попытках разогнать протестующих.

Акции в Багдаде начались в минувшую среду, тогда несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента, несмотря на призывы нынешнего премьера Мустафы аль-Каземи немедленно разойтись.

В Ираке в настоящее время происходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Большинство протестующих являются сторонниками имама Муктады ас-Садра, который недавно вышел из политического процесса по выбору руководителей страны, несмотря на то, что поддерживающие ас-Садра силы получили больше всех мест в парламенте на октябрьских выборах.

Ирак Багдад
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