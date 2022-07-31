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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США

В Турцию зашел ракетный эсминец ВМС США
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В турецкую военно-морскую базу Аксаз, расположенную на юго-западе страны, зашел американский ракетный эсминец USS Forrest Sherman, сообщил 6-й оперативный флот США.

В настоящее время эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), действующей в Средиземном море, в состав которой входят фрегаты ВМС Италии, Греции и Турции.

Тем временем, к западу от Балкан в районе Адриатики находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman.

По сообщению НАТО, на текущей неделе палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 ВМС США с авианосца Harry Truman провели учебные полеты в воздушном пространстве Румынии.

В ходе учений (...) были задействованы также боевые самолеты из других стран НАТО, в том числе истребители F-16 ВВС Румынии, истребители Rafale и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции, и немецкие истребители Tornado, которые поднимались со своих баз.

В рамках сценария учений эти силы противостояли действиям бельгийских истребителей F-16, испанских истребителей F-18, а также французским системам ПВО. Как следует из данных НАТО, целью учений была отработка задач по уничтожению систем ПВО потенциального противника.

ВМС США Forrest Sherman
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