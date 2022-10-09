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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

США завершили замену европейской группировки эсминцев, оснащенных системой ПРО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В рамках ротации в Европе завершено развертывание новой группировки американских эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), следует из данных ВМС США.

В состав группировки, которая будет действовать на постоянной основе с военно-морской базы Рота в Испании, теперь входят четыре эсминца - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius и Bulkeley.

Эти корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины такие американские эсминцы регулярно заходили в Черное и Балтийские моря.

США
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