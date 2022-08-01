Глава итальянской клиники сообщил об улучшении состояния Чубайса

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Состояние бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, госпитализированного на Сардинии, улучшается, заявил директор клиники "Матер Ольбия" Марчелло Джаннико в понедельник.

"Ему лучше, мы проводим некоторые рутинные анализы", - приводит слова Джаннико итальянского агентство Adnkronos.

При этом глава клиники подчеркнул, что не собирается рассказывать прессе о том, какой диагноз поставили Чубайсу.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальной новостью госпитализацию Чубайса, но сообщил, что не владеет деталями, связанными с его состоянием.

"Какие-то обращения за помощью мне неизвестно, что были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями", - сказал Песков журналистам. В случае если поступит соответствующее обращение, добавил он, помощь будет оказана.