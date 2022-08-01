Блинкен заявил, что Иран с марта блокирует заключение соглашения по СВПД

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Ирана с марта не желают или не могут принять соглашение, которое бы восстановило действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Хотя Иран публично высказался в пользу соблюдения всеми сторонами СВПД, с марта Иран либо не желает, либо не может согласиться на сделку для достижения этой цели", - сказал он, выступая на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Блинкен подчеркнул, что восстановление действия СВПД было бы лучшим развитием событий для США, Ирана и всего мира.

Он также заявил, что КНДР продолжает развивать "незаконную" ядерную программу. "В то время, как мы собрались здесь сегодня, Пхеньян продолжает подготовку к седьмому ядерному испытанию", - отметил госсекретарь.

История СВПД

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.