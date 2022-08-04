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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Госдеп заявил, что КНР не мешает поставкам дронов проиранским силам на Ближнем Востоке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Руководство Китая не прикладывает достаточно усилий, чтобы помешать поставкам беспилотников проиранским силам на Ближнем Востоке, заявила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в Сенате США. Ее цитирует телеканал "Аль-Арабийя".

Лиф объяснила, что беспилотники, которые используют против интересов стран Персидского залива, поступают в регион не от китайского государства, но оно не предпринимает попыток пресекать такие поставки.

Лиф также обвинила Китай в оказании помощи Ирану и упомянула заключение Пекином и Тегераном в 2021 году соглашения о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет.

Она напомнила, что США ввели санкции против более чем 70 китайских структур и физических лиц за поддержку правительства Ирана и что основным импортером иранской нефти, в том числе поступающей в обход санкций, является Китай.

"К тому же мы, конечно, не собираемся оставлять вакуум власти на Ближнем Востоке - для России, или Китая, или Ирана", - подчеркнула она.

В то же время, по ее словам, объем торговли Китая со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос с $15,2 млрд в 2000 году до $284,3 млрд 2021 году; за этот период времени объем торговли США с государствами региона возрос с $63,4 млрд до $98,4 млрд.

Госдепартамент Китай США Иран Ближний Восток Барбара Лиф
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