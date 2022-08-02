Военные РФ заявили об уничтожении до 250 наемников "Иностранного легиона" под Николаевым

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудар по месту дислокации украинского "Иностранного легиона", уничтожив до 250 наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, российская авиация уничтожила до 500 украинских военных в Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием. Конашенков отметил, что удары были нанесены по населённым пунктам Мерефа и Чугуев. В результате были уничтожены до 500 военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ и большое число техники.