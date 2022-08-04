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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Нацбанк Молдавии вновь повысил базовую ставку, теперь до 21,5%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Национальный банк Молдавии повысил базовую ставку еще на 3 процентных пункта (п.п.) - с 18,5% до 21,5%.

Кроме того, регулятор увеличил на 3 п.п. ставку по депозитам овернайт - до 19,5%, по кредитам овернайт - до 23,5%.

Нацбанк также увеличил для банков и норму обязательных резервов в нацвалюте до 37-40%, в иностранной валюте - до 42-45%.

"Это решение стимулирует сбережение вместо потребления (. . .), сбалансирует торговый баланс и умерит инфляционные ожидания. В то же время, эти меры будут способствовать снижению инфляции уже в четвертом квартале", - сообщила пресс-служба регулятора.

С начала 2022 года Нацбанк повышает ставку в шестой раз.

В июле инфляция в Молдавии в годовом выражении достигла 32% - самого высокого уровня за последние 22 года.

Нацбанк Молдавии Молдавия
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