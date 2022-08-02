ЕС полностью перечислил Украине миллиард евро из нового пакета финпомощи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз предоставил Украине полностью первый транш макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Эти средства помогут Украине удовлетворить насущные финансовые потребности", - написала она в соцсети во вторник.

Накануне о поступлении на Украину первых 500 млн евро из этого транша сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что еще 500 млн евро ожидаются во вторник, 2 августа.

Премьер отмечал, что средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.

Как сообщалось ранее, Евросоюз в июле утвердил выделение Киеву 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи. Весь объем финпрограммы оценивается в 9 млрд евро.

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС является уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 млрд евро.