Политики и бизнесмены Тайваня обеспокоились возможными последствиями визита Пелоси

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Политики и представители деловых кругов Тайваня обеспокоены тем, что последствиями визита на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси может стать объявление Пекином "экономической войны" Тайбэю, говорится в статье китайской газеты "Global Times".

"Председатель Новой партии Тайваня У Чэндянь подверг Пелоси критике за то, что она "нанесла вред Тайваню", а представители деловых кругов острова предупредили, что американцы не должны использовать Тайвань в качестве пешки", - говорится в публикации.

Как сообщалось, на фоне визита Пелоси Китай уже ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыбы и ряда других продуктов питания. Хотя Пекин объяснил этот шаг нарушениями карантинных требований, однако наблюдатели связывают его с визитом спикера.

Газета отмечает, что экспорт Тайванем цитрусовых на материк составляет 86% от всего экспорта, на рыбу в зависимости от вида приходится от 50% до 100%.

По данным финансового ведомства администрации Тайваня, опубликованным ранее, в прошлом году экспорт Тайваня на материк составил 42,3% от общего объема экспорта.

"Ученые на острове предупредили, что запрет материка на импорт тайваньских продуктов питания может быть только началом "экономической войны", - отмечает "Хуаньцю шибао".

Она приводит слова научного сотрудника Тайваньского института экономических исследований Цю Дашэна, который сказал, что если запрет на экспорт будет распространен на такие отрасли, как нефтехимия, транспорт, машиностроение и текстиль, это будет означать, что Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве через пролив (ECFA) практически прекратит существование, и это нанесет огромный ущерб экономике Тайваня.

"Экономическая война является более серьезным сдерживающим фактором, чем оружие", - заявил эксперт.

Доктор юридических наук из Тайбэйского университета Чэнь Юци сказал, что Пелоси во время визита "не представила никаких существенных гарантий безопасности Тайваня, было всего лишь несколько пустых политических слов".

Он отметил, что "бессмысленные провокации Пелоси" подорвали основы мира в Тайваньском проливе. В то же время, череда военных учений китайской армии в районе острова будет препятствовать мировым инвестициям в тайваньскую экономику.

Пелоси, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, 2-3 августа посетила Тайвань. МИД КНР заявил в связи с этим протест и подчеркнул: "В ответ на визит спикера палаты представителей США в тайваньский регион Китая, КНР безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".