В ДНР сообщили о росте числа жертв обстрела Донецка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - До пяти человек возросло количество жертв украинского артиллерийского удара по центральной части Донецка, еще шестеро мирных жителей пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Съемочная группа российского телеканала "Звезда" попала под обстрел украинской стороной по центральной части Донецка, сообщает телеграм-канал "Звезды".

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что журналист российского телевидения "получил контузию и ссадину руки".

Позднее Кулемзин сообщил, что еще один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела колонии в Донецке.

"В результате обстрела исправительной колонии, расположенной в Кировском районе, по адресу: ул. Ивана Сусанина, 35, погиб заключенный 1980 г.р. Ранения получил сотрудник учреждения 1990 г.р. он госпитализирован в больницу им. Калинина. Еще один заключенный, получивший ранения, 1986 г.р. остался на лечении в колонии", - говорится в сообщении, распространенном Кулемзиным в четверг.