Басурин счел украинские обстрелы Донецка попыткой отвлечь артиллерию ДНР от наступления

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Украинские войска усилили обстрелы Донецка с целью отвлечь части артиллерии ДНР на контрбатарейную борьбу и замедлить наступление союзных войск, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Мы это (усилившиеся обстрелы Донецка - ИФ) связываем с тем, чтобы отвлечь наши силы и средства, в первую очередь, артиллерию от выполнения задач на линии соприкосновения. Противник считает, что, обстреливая черту города, мы будем вынуждены отвлекать свои артиллерийские силы для контрбатарейной борьбы, чтобы уменьшить давление от тех участков фронта, где происходит продвижение вперед", - сказал Басурин.

4 августа украинские военные обстреляли центр Донецка, где проходило прощание с гвардии полковником Ольгой Качурой. Участники церемонии прощания эвакуировались в подвалы близлежащих домов. Позже церемония прощания состоялась. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел с украинской стороны спланированной террористической акцией против мирного населения. В результате обстрела погибли восемь мирных жителей, в том числе ребенок, еще пять получили ранения.