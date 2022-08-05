Администрация Энергодара сообщила об обстреле территории Запорожской АЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в пятницу артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, начался пожар, сообщили в пресс-службе временной администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части области.

"Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники пожарной спецчасти, но они не могут приступить к локализации: оборванные линии находятся под напряжением и высока вероятность осадков.

"Руководство ВГА города Энергодар и Запорожской области принимают все возможные меры по скорейшей нормализации работы Запорожской атомной станции", - заявили в пресс-службе. Обстрел произошел во время пересменки работников, добавили в администрации.

Власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, в основном с применением беспилотников.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.