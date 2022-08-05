Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

В Энергодаре заявили о втором ударе по Запорожской АЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли второй за пятницу артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили журналистам в пресс-службе временной администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части области.

"Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции", - говорится в сообщении.

Характер и масштаб повреждений уточняется.

Как сообщалось, первый артиллерийский удар был нанесен в пятницу по территории Запорожской АЭС во время пересменки работников. Были оборваны две линии электропередачи, идущие к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, начался пожар.

Власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, в основном с применением беспилотников.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Хроника 24 февраля – 05 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Китай объявил о прекращении диалога с США по линии военных и по климату

Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });