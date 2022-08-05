В Энергодаре заявили о втором ударе по Запорожской АЭС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли второй за пятницу артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили журналистам в пресс-службе временной администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части области.

"Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции", - говорится в сообщении.

Характер и масштаб повреждений уточняется.

Как сообщалось, первый артиллерийский удар был нанесен в пятницу по территории Запорожской АЭС во время пересменки работников. Были оборваны две линии электропередачи, идущие к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, начался пожар.

Власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, в основном с применением беспилотников.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.