Кража кабеля прервала движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Барселоной

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Испании кража 600 метров оптоволоконного кабеля привела к трехчасовому перерыву в движении высокоскоростных поездов между Мадридом и Барселоной утром в понедельник, пишет El Mundo.

Сбой затронул интересы 960 пассажиров.

Кражу нескольких отрезков кабеля обнаружила в 2:30 по местному времени аппаратура, которая дистанционно следит за состоянием коммуникаций и узлов железной дороги. Железнодорожники выехали на проблемный участок и обнаружили, что кабель срезали. В 11:30 после частичного ремонта движение поездов по аварийному участку восстановили.

По подозрению в краже кабеля в Таррагоне был задержан 19-летний юноша. Как рассказал источник El Mundo, полицейские его застали на месте преступления. Ему предъявлены обвинения в краже и в оказании сопротивления полиции. Следствие не исключает, что он входит в преступную группу, которая решила заняться такого рода кражами ради перепродажи кабеля, и что возможны новые задержания.

Часть украденного кабеля удалось найти.