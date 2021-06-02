На ЦКАД похитили больше километра электрокабеля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Домодедове арестовали трех выходцев из Средней Азии, подозреваемых в краже электрокабеля с километрового участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Кабель пропал в районе поселка Долматово. Рядом нашли две пары вое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом. По факту возбудили дело о краже (ст. 158 УК). Стоимость похищенного превысила 1 млн рублей.

Подозреваемых задержали. Они на допросах рассказали, что провод резали на части, грузили в машину, после и сдавали в пункт приема металлолома.

Полиция сейчас проверяет их на причастность к пяти аналогичным кражам на территории городского округа.