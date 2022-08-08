Короля Норвегии выписали из больницы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Король Норвегии, 85-летний Харальд V в понедельник выписан из больницы домой, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Как отметила канцелярия королевского дворца, на которую ссылается NRK, "король находится в хорошей форме".

Харальд V был госпитализирован с высокой температурой в четверг.

"Его Величество король сегодня помещен в Королевскую больницу с жаром. Его состояние стабильно", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте королевского дворца.