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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной ассамблее ООН.

Состав делегации утвержден распоряжением президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В делегацию, в частности, войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, ряд директоров департаментов МИД России.

77-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в сентябре.

Сергей Лавров ООН
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