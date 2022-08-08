Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной ассамблее ООН.
Состав делегации утвержден распоряжением президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В делегацию, в частности, войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, ряд директоров департаментов МИД России.
77-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в сентябре.