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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Свыше 3,2 млн человек эвакуированы в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что более 3,2 млн человек, в том числе свыше 507 тысяч детей эвакуировано в Россию с конца февраля из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 872 человека, в том числе 4 148 детей", - сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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"Всего с начала специальной военной операции - 3 206 749 человек, из которых 507 316 - дети", - сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. В начале июля Минобороны РФ сообщило, что территория ЛНР взята российскими войсками под контроль.

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ДНР ЛНР
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