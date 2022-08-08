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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

В Минобороны РФ заявили о предотвращенной попытке прорыва террористов в Идлибе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Армия Сирии предотвратила попытку бандгруппы прорваться из зоны деэскалации Идлиб, в результате боя один сирийский военнослужащий погиб, убито три боевика, сообщили российские военные.

"Сегодня с 6:40 по 7:10 военнослужащими Сирийской Арабской Армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации Идлиб в направлении Саан - Джубас. В ходе завязавшегося боя уничтожены три боевика, остальные отступили. В результате боестолкновения погиб один военнослужащий Сирийской Арабской Армии", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майора Олег Егоров на брифинге в понедельник.

В Центре по примирению также сообщили, что со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за прошедшие сутки зафиксировано четыре обстрела: в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - 1 обстрел.

Кроме того, по их данным, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту Гариб - Айтувайран-Фаукани и обратно.

Кроме того, "проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Телль-Хамис и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия и обратно".

Сирия Идлиб
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