В Думу внесен законопроект о реальных сроках за пропаганду идеологии экстремизма

Он направлен в том числе против популяризации шутинга в школах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма, сообщил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал он журналистам.

Он отметил, что наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

"Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность, - сказал депутат. - Этот законопроект - наша реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга - массовых убийств в учебных заведениях и детских садах".

"Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их "модными" в молодежной среде через интернет и соцсети - крайне опасная тенденция", - отметил Пискарев.

По его словам, "фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления, принятие предлагаемых поправок будет способствовать эффективной борьбе с этим злом и защите безопасности России".

Авторы поправок - Пискарев, вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампредседателя первый комитета по безопасности Эрнест Валеев.