Италия заполнила газохранилища на 80%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Италия к зимнему сезону заполнила газохранилища на 80%, к октябрю этот уровень должен достичь 90%, заявил в Римини премьер-министр Марио Драги. Об этом сообщает АР.

По его словам, страна сократила свою зависимость от российского газа с 40% в 2021 году до половины этого объема благодаря новым поставщикам из Алжира, Азербайджана и других стран.

К осени 2024 года Италия сможет стать полностью независимой от газа из России, если установит два терминала по регазификации, сказал также Драги.