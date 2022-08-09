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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз снимет санкции, введенные против Белоруссии, как только там произойдет переход к демократии, и введет в действие план экономической поддержки этой страны на 3 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы готовы мобилизовать всеобъемлющий план экономической поддержки в размере 3 миллиардов евро, как только в Белоруссии произойдет переход к демократии", - написал он во вторник в своем блоге по случаю событий двухлетней давности.

Боррель напомнил, что ЕС вместе с союзниками ввел шесть пакетов санкций против белорусских юридических и физических лиц за подавление оппозиции, а также за организацию кризиса с беженцами на границе, за вынужденную посадку самолета компании Ryanair и участие в российской военной операции на Украине.

"Мы ясно дали понять, что санкции обратимы", - подчеркнул он, назвав условиями для их снятия "прекращение репрессий, освобождение и реабилитацию всех политзаключенных, начало "подлинного инклюзивного национального диалога" и прекращение участия Минска в российской военной операции".

Главный дипломат ЕС сообщил, что с августа 2020 года ЕС выделил около 65 млн евро на поддержку "жертв репрессий, гражданского общества, независимых СМИ, женщин, молодежи и студентов, малого бизнеса, здравоохранения и культуры" Белоруссии.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов.

Белоруссия ЕС Жозеп Боррель
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