Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома.

"Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными", - заявил президент США. По словам Байдена, "вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть".

Президент США предположил, что Россия надеялась на ослабление НАТО. "Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", - сказал Байден.

Для полной ратификации членства этих стран необходимо, чтобы все страны-члены Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

На прошлой неделе Сенат США проголосовал за ратификацию членства в НАТО Финляндии и Швеции, "за" проголосовали 95 человек, один - "против". Как демократы, так и республиканцы решительно поддержали этот шаг.

Порядок вступления в НАТО

Принятие новых членов в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора (1949 год). Согласно ей, страна, желающая вступить в альянс, должна находиться в Европе, и для ее вступления требуется согласие всех членов НАТО. Кроме того, Вашингтонский саммит НАТО 1999 года принял дополнительный список требований, выполнение которых является желательным. В частности, речь идет об урегулировании страной-кандидатом международных споров с ее участием, об урегулировании этнических, территориальных и политических конфликтов, о предоставлении информации об экономическом положении страны, о ее вкладе в работу НАТО, включая участие в миссиях альянс, об отмене обязательного призыва в армию.

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет – основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление, ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса. Также каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление.

Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, дистанции в отношении великих держав. Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны: так, большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались на рубеже 2021 - 2022 годов на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс. Столтенберг пояснял, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Что изменилось с началом спецоперации РФ

Ситуация изменилась с началом спецоперации РФ на Украине 24 февраля. 10 мая шведский министр обороны Петер Хультквист заявил, что возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО укрепит обороноспособность Северной Европы. Затем, 13 мая глава МИД Швеции Анн Линде выступила с утверждением, что, если Стокгольм примет решение вступить в НАТО, это будет способствовать безопасности стран в Балтийском регионе.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин высказались в поддержку немедленного вступления в НАТО. Лидеры стран-участниц НАТО, включая ФРГ, и председатель Евросовета Шарль Мишель приветствовали это намерение. В Вашингтоне также поддержали идею Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО.

18 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе. Генсек отметил, что все союзники по НАТО согласны c важностью расширения альянса.

В мае президент России Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию России. Он отметил, что расширение НАТО - это проблема, "которая, на мой взгляд, создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США" и НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны.