Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

До 60% территории ЕС и Великобритании подвержены засухе в этом сезоне

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают на себе последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Об этом сообщил в среду портал Axios со ссылкой на европейскую Службу мониторинга атмосферы "Коперник".

"Засуха вкупе с высокими температурами ведет к росту опасности пожаров из-за нехватки дождей и к появлению сухостоя", - отмечается в заявлении службы.

В миреОбмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемамиОбмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемамиЧитать подробнее

При этом такие страны ЕС, как Франция, Испания, Италия и Нидерланды, сталкиваются с нехваткой воды. Подобные условия оказывают негативное влияние на сельское хозяйство, энергетику и речное судоходство.

Главная метеорологическая служба Великобритании сообщила, что юг и восток Англии пережили самый жаркий июль за все время наблюдений. Метеорологи ожидают, что сухая погода продлится до октября.

Сотрудники Службы мониторинга атмосферы ранее, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды.

Также в июле специалисты службы прогнозировали, что сухие погодные условия в регионе сохранятся в августе и сентябре.

ЕС Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

Обмеление рек угрожает Европе дальнейшими экономическими проблемами

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

На Кубе пожар на нефтехранилище локализовали после четырех суток тушения

Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии

Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии

Правительство Японии ушло в отставку

Что случилось этой ночью: среда, 10 августа

Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его резиденции

Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его резиденции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });