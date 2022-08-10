До 60% территории ЕС и Великобритании подвержены засухе в этом сезоне

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают на себе последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Об этом сообщил в среду портал Axios со ссылкой на европейскую Службу мониторинга атмосферы "Коперник".

"Засуха вкупе с высокими температурами ведет к росту опасности пожаров из-за нехватки дождей и к появлению сухостоя", - отмечается в заявлении службы.

При этом такие страны ЕС, как Франция, Испания, Италия и Нидерланды, сталкиваются с нехваткой воды. Подобные условия оказывают негативное влияние на сельское хозяйство, энергетику и речное судоходство.

Главная метеорологическая служба Великобритании сообщила, что юг и восток Англии пережили самый жаркий июль за все время наблюдений. Метеорологи ожидают, что сухая погода продлится до октября.

Сотрудники Службы мониторинга атмосферы ранее, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды.

Также в июле специалисты службы прогнозировали, что сухие погодные условия в регионе сохранятся в августе и сентябре.