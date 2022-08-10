Украинский экспорт продукции АПК в I полугодии сократился на 7%, импорт – на 24%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Экспорт украинской агропродовольственной продукции в январе-июне 2022 года составил $10,11 млрд, что на 7% меньше показателя января-июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ).

В том числе в марте-июне 2022 года он сократился на 41% по сравнению с мартом-июнем 2021 года, с $7,47 млрд до $4,43 млрд.

По данным ИАЭ, главными товарными группами в агропродовольственном экспорте Украины в первом полугодии 2022 года остаются зерновые - $4,24 млрд, масла и жиры - $2,75 млрд, масличные культуры - $0,99 млрд.

Снизился и аграрный импорт на Украину, причем более существенно, чем экспорт: за январь-июнь 2022 года на Украину ввезена продукция АПК на $2,76 млрд, что на 24% меньше по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Институт подчеркивает, что продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности продолжает доминировать в структуре общего экспорта с Украины: за 6 месяцев текущего года ее доля составила 44%.

"В настоящее время основная задача для украинского агробизнеса, ориентированного на экспорт, состоит в минимизации потерь и адаптации к постоянным изменениям социально-экономической среды и низкой прогнозируемости конъюнктуры мировых рынков", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции ИАЭ Богдана Духницкого.