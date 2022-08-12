Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Писатель Салман Рушди ранен во время лекции в Нью-Йорке

Писатель Салман Рушди ранен во время лекции в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Британский писатель Салман Рушди был ранен неизвестным, когда он собирался прочесть лекцию в Нью-Йорке.

Корреспондент Associated Press сообщает, что мужчина прорвался на сцену и начал наносить удары писателю, которого как раз представляли публике.

75-летний Рушди упал на пол, а нападавшего удалось обезвредить.

The Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что писателя ранили ножом в шею. Он госпитализирован, данных о его состоянии не приводится.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего произведения "Сатанинские стихи", которое многие мусульмане расценивают как богохульство. Книга с 1988 года запрещена в Иране, а ныне покойный аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, фактически приговаривавшую Рушди к смерти. При этом правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

За убийство писателя предлагалось $3 млн. Сам Рушди говорил, что нет доказательств того, что кого-то заинтересует это вознаграждение.

Нью-Йорк Салман Рушди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 12 августа

Дипломатическое противостояние

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Британцев, шведа и хорвата, воевавших на стороне ВСУ, начнут судить в ДНР 15 августа

Производитель "Золгенсмы" изменит инструкцию после гибели двух лечившихся им детей

Производитель "Золгенсмы" изменит инструкцию после гибели двух лечившихся им детей

Шредер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть свое бюро и сотрудников

Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой

Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 588 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });