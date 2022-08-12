Писатель Салман Рушди ранен во время лекции в Нью-Йорке

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Британский писатель Салман Рушди был ранен неизвестным, когда он собирался прочесть лекцию в Нью-Йорке.

Корреспондент Associated Press сообщает, что мужчина прорвался на сцену и начал наносить удары писателю, которого как раз представляли публике.

75-летний Рушди упал на пол, а нападавшего удалось обезвредить.

The Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что писателя ранили ножом в шею. Он госпитализирован, данных о его состоянии не приводится.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего произведения "Сатанинские стихи", которое многие мусульмане расценивают как богохульство. Книга с 1988 года запрещена в Иране, а ныне покойный аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, фактически приговаривавшую Рушди к смерти. При этом правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

За убийство писателя предлагалось $3 млн. Сам Рушди говорил, что нет доказательств того, что кого-то заинтересует это вознаграждение.