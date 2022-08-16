Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в указ "О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска", сообщила президентская пресс-служба.

"Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется", - говорится в сообщении.

"Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди", - сообщает пресс-служба.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потушен пожар, возникший в результате взрывов в торговом центре в Ереване

На заправках в Абхазии начались перебои с топливом

Первая леди США заразилась COVID-19

Первая леди США заразилась COVID-19

В Ереване спустя двое суток локализовали пожар, возникший после взрывов в ТЦ

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Финляндия с сентября сократит количество выдаваемых россиянам турвиз в 10 раз

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Информация о пропаже гражданки РФ в результате взрыва в ереванском ТЦ не подтвердилась

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });