Белоруссия ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в указ "О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска", сообщила президентская пресс-служба.

"Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется", - говорится в сообщении.

"Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди", - сообщает пресс-служба.