Президент Турции отправился на Украину на встречу с Зеленским и генсеком ООН

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился на Украину, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

По его данным, самолет турецкого лидера вылетел из аэропорта Анкары примерно в 9 утра по местному времени.

Отмечается, что Эрдогана сопровождают глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Хулуси Акар.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.