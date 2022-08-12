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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Уровень воды в некоторых частях Рейна приблизился к критической отметке в 40 см

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Рейн в районе города Кауба в федеральной земле Рейнланд-Пфальц опустился до рекордно низкой отметки в 42 сантиметра на фоне продолжающейся в Европе засухи. Об этом пишет в пятницу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные Федерального управления водных путей и судоходства.

По информации ведомства, уровень воды за сутки снизился на пять сантиметров: еще в четверг уровень воды в Каубе на 546,3 километре Рейна составлял 47 сантиметров. Эксперты опасаются, что уровень воды продолжит снижаться и скоро может быть достигнута критическая отметка в 40 сантиметров.

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Согласно прогнозам, уровень воды продолжит снижаться на всем продолжении реки: в течение следующих трех-четырех дней ожидается уменьшение еще на 10-15 сантиметров. Прогноз на ближайшие две недели более благоприятен: специалисты рассчитывают на небольшое повышение уровня воды с середины следующей недели.

Снижение уровня воды крайне негативно отражается на судоходстве. При низком уровне воды приходится снижать количество перевозимых грузов на судах. В связи с этим специалисты опасаются, что в определенный момент грузовые перевозки могут стать экономически невыгодными.

Обеспокоены также и экологи, которые фиксируют рост температуры воды, что может крайне негативно отразиться на фауне рек. Так, в связи с засухой массовое вымирание рыб наблюдается в реке Одер.

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Германия Рейн
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