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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

В ДНР сообщили о гибели пяти человек в результате обстрелов за сутки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей погибли и ещё 23 пострадали в результате обстрелов территории ДНР в четверг, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 8:00 18 августа до 8:00 19 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погибли пять человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР в пятницу.

ДНР
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