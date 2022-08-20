Постпреда РФ в Вене вызвали в МИД Австрии из-за высказываний об Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В МИД Австрии сообщили, что решили вызвать постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова в связи с его негативными высказываниями об украинском народе.

"Мы - за свободу слова. Но мы также имеем право занять твердую позицию против оскорбительных высказываний. Поэтому постпред России и бы вызван в МИД", - отмечает внешнеполитическое ведомство в своем твиттере.

В сообщении уточняется, что российский дипломат, как планируется, посетит министерство уже в воскресенье.