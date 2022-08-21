ОАЭ спустя шесть лет вернут посла в Иран

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Иране Саиф Мухаммед аз-Зааби возобновит работу в Тегеране в ближайшие дни после шестилетнего перерыва, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

"Посол ОАЭ в Иране Саиф Мухаммед аз-Зааби возобновит работу в Тегеране в ближайшие дни", - передает агентство.

Такое решение в ОАЭ приняли "в связи с усилиями по укреплению отношений с Ираном и в рамках повышения уровня дипломатического представительства".

В 2016 году ОАЭ понизили уровень дипломатических отношений с Ираном до поверенного в делах. В МИД ОАЭ страны пояснили эти меры "продолжающимся вмешательством Тегерана во внутренние дела стран Персидского залива и арабских государств".