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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 596 млн

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 596 171 950, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 453 733 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 93 641 944 и 1 041 149.

Индия - 44 348 960 и 527 368.

Бразилия - 34 264 237 и 682 358 (данные за воскресенье, в понедельник не обновлялись).

Франция - 34 535 255 и 154 541 (данные за воскресенье, в понедельник не обновлялись).

Германия - 31 808 228 и 146 504.

Великобритания - 23 675 485 и 187 731 (данные за воскресенье, в понедельник не обновлялись).

Италия - 21 650 468 и 174 722.

Южная Корея - 22 299 377 и 26 109.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 830,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 163, Франции - 2 341, Германии - 1 737, Великобритании - 2 724, Италии - 2 899, Южной Корее - 508. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 070 575 399 инъекций вакцин против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 22 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия
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