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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

РФ и Белоруссия подписали соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), сообщила российская госкорпорация "Росатом".

Документ был подписан в Сочи, где проходит "Атомэкспо-2022".

"Проект Соглашения содержит конкретные положения, которые будут регулировать взаимные обязательства российской и белорусской сторон при обращении с отработавшим ядерным топливом реакторов Белорусской АЭС", - говорится в сообщении.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE "Росатома". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Ранее сообщалось, что правительства Белоруссии и РФ готовят к подписанию проект соглашения о сотрудничестве в области обращения с ОЯТ, в соответствии с которым Россия будет ввозить облученные тепловыделяющие сборки ядерных реакторов из Белоруссии для временного технологического хранения с их последующей переработкой, после чего радиоактивные отходы в обязательном порядке будут возвращаться обратно в Белоруссию.

В начале октября правительство Белоруссии сообщило, что планирует утвердить трехэтапную стратегию обращения с радиоактивными отходами (РО) на период до 2100 года. В стране планируется создание национального оператора по обращению с РО, который будет осуществлять их централизованный сбор и перевозку, проектирование, строительство и эксплуатацию пункта захоронения. Также предусмотрено создание инновационного кластера для обращения с РО, который будет включать в себя научные учреждения, учреждения образования, исследовательские лаборатории, научно-практические центры, специализированные организации.

Белоруссия Росатом
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