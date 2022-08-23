США предостерегли турецкий бизнес от работы с российскими фигурантами SDN List

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - США предостерегли турецкий бизнес от работы с российскими компаниями и физлицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, сообщает The Wall Street Journal.

Турецкие компании, сотрудничающие с российскими фигурантами SDN List, рискуют сами попасть в санкционный список. Об этом говорится в письме замминистра финансов США Уолли Адейемо в Американскую торговую палату в Турции, с которым ознакомилась WSJ. Аналогичный по содержанию документ был направлен в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию TUSIAD.

В частности, предупреждает Адейемо, под рестрикции могут подпасть банки, поддерживающие корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями из SDN List.

Письменное предостережение со стороны властей США – это новый уровень давления на Турцию, которая стала "прибежищем для российского капитала" после введения жестких санкций, пишет WSJ.

В минувшую пятницу американский Минфин выпустил сообщение о разговоре Адейемо с турецким коллегой, в котором не просто констатируется факт обсуждения санкционной повестки, но содержится прямая критика в адрес Анкары, отмечает издание. "Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, введенных США и еще 30 странами", - отмечал Минфин.

По данным WSJ, сейчас власти США предпринимают усилия, чтобы в целом улучшить эффективность и закрыть лазейки в режиме санкций в отношении России, а также вводить ограничения в отношении тех, кто способствует уклонению.

В частности, речь идет о потенциальных ограничениях в отношении иностранных банков и криптовалютных платформ, которые помогают России поддерживать доступ к международным валютам, банковским счетам и корпоративным активам фигурантов SDN List, говорят источники газеты. США также намерены убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к западной кампании санкционного давления, сократить поток импорта из России.