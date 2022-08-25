Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Глава японской полиции подал в отставку из-за гибели экс-премьера Абэ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Шеф Национального полицейского агентства Японии Итару Накамура объявил, что покинет свой пост, поскольку берет на себя ответственность в связи с убийством в июле экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщает Associated Press.

Накамура не уточнил, когда его отставку официально примут.

Об этом решении стало известно в то время, как агентство обнародовало доклад на тему того, почему ему не удалось защитить Абэ от покушения. В частности, специалисты установили, что периметр безопасности вокруг места, где произошло покушение на экс-премьера, не был достаточно плотным, и убийца смог приблизиться к Абэ.

8 июля Тэцуя Ямагами произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. Ямагами был задержан на месте преступления, он проходит медицинское освидетельствование на предмет вменяемости.

Ямагами в течение трех лет служил в военно-морских силах Японии, после увольнения из армии в 2005 году работал на одном из заводов, откуда ушел осенью 2020 года. В момент нападения на бывшего премьера был безработным.

Убийца заявлял, что Абэ был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим он готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.

При этом впоследствии стало известно о других связях "Церкви объединения" с японскими политиками.

Япония Синдзо Абэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин прогнозирует многомиллиардные потери ЕС от возможных ограничений на въезд россиян

Что случилось этой ночью: четверг, 25 августа

Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Пандемия коронавируса

Первая леди США вновь заразилась COVID-19

Первая леди США вновь заразилась COVID-19

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель на данных о запасах в США

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

Rio Tinto предложила за долю миноритариев в Turquoise Hill уже $3,1 млрд

Засуха в Европе может продлиться в течение еще трех месяцев

Засуха в Европе может продлиться в течение еще трех месяцев

Израиль увеличил добычу газа на 22% и планирует нарастить поставки в Европу

Байден заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи почти на $3 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });