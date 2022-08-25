Глава японской полиции подал в отставку из-за гибели экс-премьера Абэ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Шеф Национального полицейского агентства Японии Итару Накамура объявил, что покинет свой пост, поскольку берет на себя ответственность в связи с убийством в июле экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом сообщает Associated Press.

Накамура не уточнил, когда его отставку официально примут.

Об этом решении стало известно в то время, как агентство обнародовало доклад на тему того, почему ему не удалось защитить Абэ от покушения. В частности, специалисты установили, что периметр безопасности вокруг места, где произошло покушение на экс-премьера, не был достаточно плотным, и убийца смог приблизиться к Абэ.

8 июля Тэцуя Ямагами произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. Ямагами был задержан на месте преступления, он проходит медицинское освидетельствование на предмет вменяемости.

Ямагами в течение трех лет служил в военно-морских силах Японии, после увольнения из армии в 2005 году работал на одном из заводов, откуда ушел осенью 2020 года. В момент нападения на бывшего премьера был безработным.

Убийца заявлял, что Абэ был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим он готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.

При этом впоследствии стало известно о других связях "Церкви объединения" с японскими политиками.