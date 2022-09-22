На похоронах Синдзо Абэ Россию представят посол Галузин и спецпредставитель Швыдкой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На церемонии похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября Россию представят спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол России в Токио Михаил Галузин.

Об этом ранее сообщил МИД Японии. Затем сам Швыдкой подтвердил это "Интерфаксу".

В Абэ стреляли 8 июля на предвыборном мероприятии в городе Нара. Политик умер в больнице.

Подозреваемый в убийстве Абэ Тэцуя Ямагами арестован. По версии следствия, он задумал убить политика после того, как его семья оказалась в тяжелом положении, пожертвовав большие суммы организации, связанной с бывшим премьером.