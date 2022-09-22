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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

На похоронах Синдзо Абэ Россию представят посол Галузин и спецпредставитель Швыдкой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На церемонии похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября Россию представят спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и посол России в Токио Михаил Галузин.

Об этом ранее сообщил МИД Японии. Затем сам Швыдкой подтвердил это "Интерфаксу".

В Абэ стреляли 8 июля на предвыборном мероприятии в городе Нара. Политик умер в больнице.

Подозреваемый в убийстве Абэ Тэцуя Ямагами арестован. По версии следствия, он задумал убить политика после того, как его семья оказалась в тяжелом положении, пожертвовав большие суммы организации, связанной с бывшим премьером.

Покушение на Синдзо Абэ

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Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэОказание помощи бывшему премьер-министру Японии Синдзо АбэЭкс-премьер Синдзо Абэ был доставлен на вертолете в больницу в городе КасихараЖители Токио получают экстренные выпуски газет с информацией о покушенииАвтомобили экстренных служб на железнодорожном вокзале НарыЭкс-премьер Японии выступает с предвыборной речью в городе Нара незадолго до стрельбыЖители Нары у места происшествияЭкстренные службы на месте происшествияЗадержание подозреваемого в покушении на убийство Синдзо Абэ
Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами, подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Синдзо Абэ Япония Михаил Швыдкой Михаил Галузин МИД
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