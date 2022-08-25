РПЦ признала независимость Македонской православной церкви

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Московский патриархат признал Македонскую православную церковь как автокефальную, это решение Синод РПЦ принял на заседании в четверг.

"Признать Македонскую православную церковь - Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя ее предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи", - говорится в журналах Синода.

Синод выразил надежду, что самая юная в семье автокефальных православных церквей "будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции".

Македонское духовенство еще в 1967 году на соборе в Охриде самочинно объявило о своей автокефалии - независимости от сербского Синода. Последний назвал решения Охридского собора неканоническими и объявил Македонскую православную церковь раскольнической организацией. В 1990-е годы обе стороны не раз безуспешно пытались начать переговоры о статусе православных общин в Македонии.

В 2018 году Македонская церковь обратилась к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о даровании томоса об автокефалии, однако он отказал, заявил, что "данный регион не входит в юрисдикцию Константинопольского патриархата, но находится под юрисдикцией Сербской православной церкви".

16 мая 2022 года было восстановлено общение Сербской церкви с Македонской, и уже 5 июня Сербский патриарх Порфирий вручил архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану томос об автокефалии. Так был завершен церковный спор, длившийся 55 лет.