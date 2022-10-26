Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Латвийская православная церковь (ЛПЦ) на недавнем соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщило Латвийское телевидение (ЛТВ). Обращение подписали делегаты собора.

Обращение принято в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость.

Предстоятель РПЦ может не удовлетворить просьбу, но тогда ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.

"Это, конечно, будет означать разрыв отношений и какой-то конфликт с Москвой, поэтому представляется маловероятным, потому что это не только канонические отношения, но и отношения между людьми", - прокомментировал ситуацию научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев.

Если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.

Примерно за месяц до собора ЛПЦ патриарху Кириллу также было направлено письмо правительства Латвии с просьбой признать независимость ЛПЦ. Правительство в середине сентября уполномочило министра юстиции Яниса Борданса на это обращение. Ответа на это письмо пока не получено, сообщили ЛТВ в латвийском МИД.

В начале сентября Сейм Латвии утвердил инициированные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о ЛПЦ, определяющие ее независимость от Московского патриархата.