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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Авианосец ВМС США "Джордж Буш" вошел в Средиземное море

Кроме того, к Европе подошли две подлодки США с крылатыми ракетами Tomahawk

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Средиземное море 25 августа вошла американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем George Bush, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

В группу также входят ракетный крейсер Leyte Gulf и четыре эсминца.

Корабли идут на смену авианосной ударной группе, возглавляемой атомным авианосцем Harry Truman, которая в настоящее время осуществляет патрулирование вблизи Балкан в районе Адриатики. Она прибыла в Средиземное море 14 декабря 2022 года. Планировалось, что группа пойдет в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье на фоне ситуации вокруг Украины.

Кроме того, как следует из информации Пентагона, вблизи Европы выполняют военные задачи две американские ударные атомные подводные лодки, каждая из которых оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км.

К северу от Великобритании находится субмарина Georgia, а у острова Крит - Florida.

На прошлой неделе США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие.

США Пентагон Европа Средиземное море Великобритания Крит
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