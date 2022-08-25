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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Трое сирийских военных ранены в столкновении с боевиками в районе сирийской Пальмиры

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В ночь на четверг в нескольких десятках километров от Пальмиры в ходе боестолкновения с боевиками были ранены трое сирийских военнослужащих, сообщили российские военные.

"25 августа 2022 г. в 00.10 в районе Эль-Алейяния (66 км южнее Пальмиры) боевики вооруженной группировки "Магавир эс-Саура" на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами предприняли попытку прорыва из района Эт-Танф, находящегося под контролем возглавляемой США "международной коалиции", на территорию, подконтрольную сирийскому правительству", - заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Егоров.

По его информации, в результате боестолкновения членов группировки с сирийскими правительственными силами уничтожено трое боевиков. "Тяжелые ранения получили трое сирийских военнослужащих", - добавил Егоров.

Кроме того, он сказал, что в провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, ранен один сирийский военнослужащий.

Сирия Пальмира
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