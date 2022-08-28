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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Сирийский военный погиб при обстреле боевиками позиций сил САР в районе Эт-Танф

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сирийский военнослужащий погиб в результате нападения боевиков на позиции правительственных сил, сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США "международной коалиции", совершено нападение на пост сводного отряда 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед", - сказал он.

По словам Егорова, в результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата, запущенного боевиками, один военнослужащий САР погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

"Очередной инцидент, повлекший гибель и ранения среди военнослужащих сирийских правительственных сил, наглядно демонстрирует неспособность возглавляемой США так называемой "антитеррористической коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов", - констатировал он.

Сирия
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