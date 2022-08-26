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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

В Харьковской области начали выдавать автомобильные номера РФ с кодом "188"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники российской Госавтоинспекции начали выдавать госномера транспортных средств с цифровым кодом "188" жителям Харьковской области, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области. Госномера транспортных средств жителям Харьковской области будут выдаваться с цифровым кодом "188"", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что представители ГИБДД также осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭО) ГИБДД в настоящее время дислоцируется в городе Купянске.

В МВД подчеркнули, что это подразделение ГИБДД по регистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений в Харьковской области стало уже пятым РЭО, открывшимся с начала августа на освобожденных территориях. Ранее два таких подразделения начали работу в Херсонской области - в Херсоне и городе Голая Пристань. Еще два - в Запорожской области, в Мелитополе и Бердянске.

Расширение географии предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции на освобожденных территориях будет продолжено, заключили в пресс-центре.

Харьковская область МВД РФ
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