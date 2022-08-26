В Запорожской области сообщили о сборе подписей под письмом к МАГАТЭ об обстрелах АЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Жители Запорожской области начали сбор подписей под письмом к руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в администрации Энергодара.

"Жители области активно выражают свою принципиальную позицию и намерены как можно быстрее отправить обращение", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации в пятницу.

В письме отмечается, что в районе АЭС сложилась критическая ситуация.

"Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов", - процитировали в администрации текст письма.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются ее работники. Удары участились в августе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.