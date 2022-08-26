Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Запорожской области сообщили о сборе подписей под письмом к МАГАТЭ об обстрелах АЭС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Жители Запорожской области начали сбор подписей под письмом к руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в администрации Энергодара.

"Жители области активно выражают свою принципиальную позицию и намерены как можно быстрее отправить обращение", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации в пятницу.

В миреГлава МАГАТЭ заявил о планах установления постоянного присутствия на ЗАЭСЧитать подробнее

В письме отмечается, что в районе АЭС сложилась критическая ситуация.

"Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов", - процитировали в администрации текст письма.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются ее работники. Удары участились в августе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Запорожская область Запорожская АЭС МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Первый министр Шотландии требует заморозить цены на электроэнергию в Великобритании

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о новом обстреле территории Запорожской АЭС

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });