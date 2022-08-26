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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Военные РФ заявили о перехвате ракеты "Точка-У" и снарядов системы HIMARS на Украине

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о перехвате нескольких снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районе Донецка, в Харьковской и Херсонской областях.

"Перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", - сказал в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

В июле и августе Минобороны РФ заявляло об уничтожении на Украине систем HIMARS и боеприпасов к ним.

Конашенков сказал, что с начала специальной военной операции Вооруженными силами РФ уничтожены 273 украинских самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотников, 369 комплексов ПВО, 4392 танка и других боевых бронированных машин. Он сказал, что также уничтожены 819 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 26 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина
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