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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В ДНР сообщили о гибели 21 мирного жителя за неделю

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В результате боевых действий в ДНР за последнюю неделю погиб 21 мирный житель и 64 военных, сообщили в офисе омбудсмена Донецкой народной республики.

"С 19 по 25 августа 2022 года погибло 64 представителя силовых структур и 21 гражданский, ранения получили 331 представитель силовых структур и 65 гражданских", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу офисом омбудсмена ДНР.

Сообщается, что всего "с начала вооруженного конфликта в ДНР погибло 8746 человек, в том числе 119 детей".

ДНР
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