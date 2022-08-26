Минобороны РФ сообщило о гибели 3 человек в ЛНР при обстреле больницы боеприпасами из США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В результате украинского обстрела больницы в городе Стаханов Луганской народной республики погибли три человека, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

По его словам, в пятницу, 26 августа подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS был совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики.

В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения. По предварительным данным, погибли три человека, семь получили ранения различной степени тяжести, сказал Мизинцев.